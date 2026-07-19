Finalizaron las colonias digitales de invierno en Plaza Huincul

A lo largo de las jornadas, los asistentes participaron en propuestas vinculadas con la programación, la robótica, el pensamiento creativo y el trabajo colaborativo

Con una importante participación de niñas, niños y adolescentes, concluyó una nueva edición de las Colonias Digitales de Invierno, una iniciativa impulsada por la subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul, en articulación con el Ministerio de Educación de la Provincia del Neuquén.

El acto de cierre contó con la presencia del intendente Claudio Larraza y de la ministra de Educación, Soledad Martínez, quienes acompañaron a los participantes en la culminación de una semana de actividades orientadas al aprendizaje y la innovación tecnológica.

Durante el encuentro, la ministra destacó que este programa representa una muestra del modelo educativo que impulsa la provincia, incorporando las nuevas tecnologías como herramientas para potenciar el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo de habilidades para el futuro.

A lo largo de las jornadas, los asistentes participaron en propuestas vinculadas con la programación, la robótica, el pensamiento creativo y el trabajo colaborativo, en un espacio diseñado para promover el aprendizaje de manera dinámica y participativa.