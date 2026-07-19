Este es el pronóstico del tiempo para este domingo en Plaza Huincul y Cutral Co

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) informó que para este domingo 19 de julio se prevé una jornada con cielo inestable y probabilidad de lluvias en las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co.
La temperatura máxima alcanzará los 11 °C durante la tarde, mientras que la mínima será de 4 °C en horas de la mañana.
En cuanto al viento, durante el día se esperan velocidades de 8 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 17 kilómetros por hora. Hacia la noche, la intensidad aumentará a 15 kilómetros por hora, con ráfagas que alcanzarán los 15 kilómetros por hora.
En el plano astronómico, la Luna se encontrará en la fase de cuarto creciente, con un nivel de iluminación aproximado del 28 %. Durante esta jornada, el satélite natural de la Tierra transitará por el signo zodiacal de Libra.