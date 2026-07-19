Scouts de todo el país visitaron el monumento a Lionel Messi en Cutral Co

Expresaron su asombro al encontrarse con la obra, señalando que verla en persona superó ampliamente las expectativas que tenían luego de haberla conocido únicamente a través de imágenes.

Un grupo de cien scouts provenientes de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y otras provincias del país visitó este domingo el Monumento a Lionel Messi, en el marco de la actividad nacional “Aventura Rover en la Nieve”.

La propuesta comenzó en la ciudad de Neuquén y finalizará en Las Lajas, recorriendo distintos puntos de la provincia. Durante el itinerario, los jóvenes realizaron una parada en Cutral Co para conocer algunos de los monumentos más representativos de la ciudad y compartir un desayuno en el Centro Cultural José H. Rioseco.

Uno de los momentos más destacados de la visita fue el paso por el Monumento al capitán de la Selección Argentina, donde los participantes aprovecharon para tomar fotografías y conocer de cerca la imponente escultura.

Los scouts expresaron su asombro al encontrarse con la obra, señalando que verla en persona superó ampliamente las expectativas que tenían luego de haberla conocido únicamente a través de imágenes. La visita se convirtió en una de las experiencias más valoradas del recorrido, destacando al monumento como un atractivo que despierta el interés de visitantes de todo el país.