Murió un hombre de 24 años en Neuquén capital por uso indebido e ilegal de pirotecnia

Fue mientras manipulaba un artefacto de alta potencia luego de final de Argentina en la Copa del Mundo

Un joven de 24 años murió al manipular pirotecnia en una zona descampada del sector Z1, barrio Cuenca XV en Neuquén capital.

El comisario inspector Juan Carlos Barroso dijo a LU5 que el material era de uso profesional y restringido, que no se traba de pirotecnia común de venta libre. Era una “torta” o “cebolla” con mucho material explosivo que debe ser manipulado por personal capacitado y se reserva para eventos especiales.

En la provincia de Neuquén está prohibida la pirotecnia pero en otras provincias no, por lo que se consigue de manera ilegal. En este caso, la persona no estaba capacitada e intentó activarla de manera casera.

La explosión mató inmediatamente a la víctima y generó otras lesiones a las personas que estaban alrededor, entre ellos un adolescente de 13 años.

Desde FM Patagonia, de Chos Malal, se informó que la víctima sería oriunda de la localidad de El Cholar pero la identidad no fue confirmada.