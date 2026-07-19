Cutral Co: hallaron restos óseos en un contenedor de la planta de tratamiento de residuos

Por el momento, la investigación se encuentra en etapa inicial y no se difundieron detalles oficiales

Un hallazgo de restos óseos en un contenedor de la planta de tratamiento de residuos local generó conmoción entre los operarios durante la tarde de este sábado.

Según trascendió, los trabajadores advirtieron la presencia de los restos mientras realizaban tareas habituales en el predio y dieron aviso inmediato a la Policía. Personal policial acudió al lugar y, posteriormente, informó de la situación a la Fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar el origen de los restos y las circunstancias en las que fueron encontrados.

El procedimiento despertó la atención de vecinos y usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a compartir imágenes y mensajes en distintos grupos, alertando sobre la presencia de móviles policiales en la zona.

De acuerdo con las primeras versiones, los restos óseos serían de vieja data, aunque esta información deberá ser confirmada por las pericias que realicen los especialistas.

Por el momento, la investigación se encuentra en etapa inicial y no se difundieron detalles oficiales sobre la identidad de los restos ni sobre posibles hipótesis vinculadas al hallazgo