Alerta por presuntos casos de envenenamiento de perros en barrio Parque Este de Cutral Co

Ante esta situación, los vecinos solicitaron a la comunidad extremar las medidas de precaución para proteger a las mascotas.

Vecinos del barrio Parque Este difundieron una alerta preventiva ante la denuncia de presuntos casos de envenenamiento de perros en la zona de calle Meri Menuco. Según la información compartida por residentes del sector, varios animales habrían resultado afectados tras consumir alimentos que se encontraban en la vía pública.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron a la comunidad extremar las medidas de precaución para proteger a las mascotas. Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar que los animales ingieran alimentos encontrados en la calle, mantenerlos bajo supervisión durante los paseos y dar aviso inmediato si se detecta comida sospechosa u otros elementos que puedan representar un riesgo.

La campaña, impulsada por habitantes del barrio, busca prevenir nuevos casos y fomentar la colaboración entre los vecinos para resguardar la seguridad de los animales. Asimismo, se recuerda que, en caso de sospechar un hecho de envenenamiento, es importante acudir de manera urgente a un médico veterinario y realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes para que se investigue el hecho.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre el origen de los presuntos envenenamientos ni sobre personas identificadas como responsables. Mientras tanto, la recomendación es mantener la vigilancia y actuar con precaución para evitar que más mascotas resulten afectadas.