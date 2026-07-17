Una mujer quedó en grave estado tras chocar en la ruta 67, conocida como la ruta petrolera

La conductora de la Kangoo sufrió el impacto de lleno y tuvo que ser estabilizada por el SIEN

El incidente vial ocurrió cerca de la intersección de la ruta 67 con la Autovía Norte, en la rotonda conocida como Pluspetrol. Es en la zona cercana a Neuquén capital y Plottier, pero intervino personal de Centenario.

Allí la empresa Halliburton instaló una base hace poco tiempo, es una zona de mucho tránsito y por ello cada vez se producen más accidentes, sobre todo porque no se construyeron vías de ingreso y egreso, retornos seguros calles colectores.

Según la policía, la conductora de una camioneta Kangoo con cinco ocupantes quiso sumarse a la ruta 67 con un giro a la izquierda y fue impactada por una camioneta pick up que tenía tres ocupantes.

Desde el SIEN se informó que el incidente vial ocurrió alrededor de las 6:20 entre una camioneta y un furgón sobre la Ruta Provincial N.º 67, a la altura de la empresa Halliburton.

Debido a la magnitud del incidente, se activó un operativo de Código Rojo, que demandó el despliegue de cuatro móviles del SIEN, Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén, y la intervención coordinada de los distintos organismos de respuesta.

Como consecuencia del siniestro, cinco personas fueron trasladadas a centros asistenciales de la ciudad de Neuquén: dos a la Clínica CMIC, una al Policlínico Neuquén, una al Hospital Heller y una al Hospital Provincial Castro Rendón, esta última fue la conductora de la Kangoo.

La mujer debió ser asistida para su extricación del vehículo. Los equipos sanitarios realizaron en el lugar las tareas de evaluación, inmovilización y estabilización de las personas lesionadas antes de efectuar los respectivos traslados.

Durante el operativo también se implementaron cortes sanitarios para facilitar el desplazamiento de las ambulancias y garantizar el ingreso rápido y seguro a los centros de salud, se informó desde el Servicio de Emergencias.

En el lugar trabajaron de manera articulada equipos del SIEN, Policía y Bomberos del Neuquén, Bomberos de Centenario y Tránsito.

Tras finalizar las tareas de asistencia y traslado, los organismos intervinientes continuaron con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos se destaca el trabajo coordinado de los equipos que participaron del operativo y se recuerda la importancia de conducir con responsabilidad y respetar las normas de seguridad vial.