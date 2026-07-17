Petrolero Argentino avanzó a la Liga Federal Formativa U15

Quedando en segundo lugar en el triangular

El básquet femenino del Club Social y Deportivo Petrolero Argentino alcanzó un nuevo hito en su desarrollo deportivo al completar la primera instancia de la Liga Federal Formativa Cadete Femenina. Representando a Plaza Huincul y a la provincia de Neuquén, el equipo dirigido por Ariel López participó este fin de semana en el Triangular A de la Región Sur.

La competencia, desarrollada entre el sábado 11 y el domingo 12, enfrentó a las “Matadoras” contra Centro Español y Biguá de Neuquén. A pesar de una caída inicial en el debut frente a Centro Español, el conjunto naranja logró recuperarse en su segunda presentación.

Con una sólida actuación colectiva, Petrolero Argentino se impuso ante Biguá por 54 a 39. Este triunfo fue determinante para que el equipo finalizara en la segunda posición del triangular, consolidando su compromiso y esfuerzo en la competencia nacional.

Tras este desempeño, el plantel y el cuerpo técnico se encuentran a la espera de la confirmación oficial por parte de la Confederación Argentina de Básquet (CAB). En los próximos días se darán a conocer las fechas, la sede y el formato de la próxima instancia de la Liga Federal Formativa, donde las cadetes de Petrolero buscarán seguir avanzando en el torneo federal.