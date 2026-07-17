El barrio Parque Oeste organiza el último intercambio de figuritas

Hoy a partir de las 15 horas

Hoy viernes, a partir de las 15:00 horas, se llevará a cabo un encuentro para el intercambio de figuritas en la sede del Barrio Parque Oeste. La actividad tiene como fin que los asistentes puedan completar sus álbumes antes del cierre de las jornadas de intercambio.

Durante el evento, se ofrecerá té y tortas fritas para los participantes. La organización convoca a los vecinos a concurrir con sus figuritas repetidas para buscar las piezas faltantes y compartir un espacio comunitario.

Este encuentro marca el final de la serie de reuniones destinadas a esta actividad en el sector. La cita es en las instalaciones de la sede barrial, donde se espera la concurrencia de quienes participan de la recolección de figuritas.