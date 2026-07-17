Cuál es el proyecto que tiene la nueva dirección del hospital de Cutral Co y Plaza Huincul

Describió cómo se abordarán los distintos sectores.

La flamante directora del hospital de Complejidad Media, Vanesa Riveros y la vicedirectora Daniela Dal Piva explicó la evaluación que se realizó sobre la situación hospitalaria y cómo se propone llevar adelante el establecimiento público de salud que tiene cobertura en Cutral Co y Plaza Huincul y otras localidades.

En el diagnóstico que se realizó, se determinó que 67,29% de las consultas en la guardia de emergencia son de baja complejidad (o las determinadas código verde). Las consultas anuales de la guardia son 52.136 y solo el 30% son emergencias reales. Mientras que 6.037 consultas de control de diabetes y en los CAPS.

“Es una demanda de baja complejidad que satura la guardia, un primer nivel que necesita ordenarse y una dotación ajustada. La mejora depende de optimizar lo existente y usar la información para priorizar”, señaló Riveros.

La directora expresó que se buscará aplicar una conducción presente y territorial y “el hospital abierto como modelo de gestión”. Y que se instalará una “conducción hospitalaria visible, accesible y territorializada , con presencia en servicios hospitalarios, CAPS, puestos sanitarios y espacios comunitarios que fortalezca la gobernanza institucional y la confianza de los equipos de trabajo”.

En la exposición también se diferenciaron las áreas críticas como las de Guardia, Quirófano y UTI. “Este eje aborda los tres servicios de mayor presión y mayor riesgo asistencial, con foco en la seguridad del paciente, la continuidad de los cuidados y la coordinación interservicios”.Se aplicarán los protocolos, circuitos diferenciados, indicadores de desempeño, cultura institucional orientada a la mejora continua.

La conducción buscará que se pueda resolver y ordenar la demanda de pacientes para que la estructura del sistema de salud sea más eficiente y mejorar el acceso. Lo mismo para que se pueda sostener la continuidad del cuidado y prevenir la progresión de las enfermedades hacia etapas de mayor complejidad y costo sanitario y humano.

También se buscará articular con los Nodos (centros de atención ampliada en horario que funcionan en barrio Pampa y Otaño) que permitan reducir la deemanda evitable en la guardia.



El proyecto de desarrollo de GNL y el impacto en el sistema de salud

El proyecto anunciado y que tendrá un impacto a mediano plazo en el desarrollo de GNL también fue advertido por la médica y en ese sentido dijo que “no seremos ajenos al impacto sanitario”. Se espera un ingreso de la población trabajadora numerosa, sumado al incremento del tránsito pesado por la actividad industrial y nos permitirá anticipar un incremento de la demanda en el sistema sanitario.

“No podemos en este momento cuánto será el impacto. Por eso es que la estrategia es sumar sistemas de vigilancia de la demanda de crecimiento poblacional, contar con un plan de emergencia hospitalaria, y simulacros periódicos, dimensionar qué oferta territorial contamos, articular con el servicio prehospitalario, con los municipios y con la red de efectores”, definió.

Las nuevas autoridades asumen por un período de tres años.