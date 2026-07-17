¿Habrá cambios en la estatua de Messi? Sí, después del Mundial

Una de las opciones es bajar a un costado, la otra es más ambiciosa

La estatua más grande de Lionel Messi está en Cutral Co y genera día a día más y más atención entre las personas que viajan por la ruta nacional 22.

Pero también hubo bromas por el lugar donde está instalada la réplica de la Copa del Mundo. Es que, según el ángulo de la foto, se ve mejor o peor.

Fuentes cercanas al municipio confirmaron a Cutral Co al Instante que habrá modificaciones en la estructura después del Mundial. Se manejan dos opciones, una es bajar la Copa del Mundo hacia un costado pero hay una más ambiciosa.

La idea es construir una nueva copa, con materiales livianos, que pueda instalarse en la mano extendida de Messi, como era la idea original.

De todas maneras, subir la nueva copa tendrá sus propios desafíos, sobre todo para que sea liviana pero resistente al viento que puede llegar a los 120 kilómetros por hora en épocas primaverales.

Cualquiera de estas opciones se realizarán en este segundo semestre del año, cuando haya terminado la competencia mundial.