No habrá fútbol el fin de semana en Lifune por las vacaciones de invierno 

La fecha programada para el fin de semana en la Liga de Fútbol del Neuquén quedó sin efecto debido al receso invernal.
Desde Lifune decidieron no programar partidos para el fin de semana debido a las vacaciones de invierno en la provincia. Los partidos de la fecha 19 del torneo se reprogramó para el fin de semana del 26 de julio.
Los partidos que tienen que disputarse son los siguientes: Petrolero Argentino vs Alianza, Patagonia vs Don Bosco, Unión Vecinal vs Maronese, San Patricio vs Deportivo Rincón, Pacífico vs Independiente y Río Grande vs Centenario.