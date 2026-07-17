La Libertad Avanza intentó liberar la venta de tierras a extranjeros pero no consiguió los votos

Si se aprobaron pliegos de jueces federales, estuvo el concejal Pérez en la sesión

La discusión a nivel nacional involucra a las provincias, como Neuquén, que tiene valiosas tierras con agua disponible y potencial turístico pero también tierras donde se paga por la explotación petrolera.

Este jueves, el Senado de la Nación intentó derogar una ley que pone un límite del territorio que se puede vender, un 15% de cada provincia puede estar en manos extranjeras, el resto tiene que ser de argentinos.

En la propuesta de Javier Milei, se elimina las restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales sin límites, habilita los desalojos exprés y desmantela las protecciones sobre las tierras arrasadas por el fuego (como lo ocurrido en El Bolsón pero también en bosques neuquinos).

Hubo una fuerte discusión, sostienen medios nacionales, entre la vicepresidenta Villaruel y la jefa del bloque oficialista, Patricia Burllich porque la primera no apoya esta decisión.

Había indecisos que decidieron no apoyar tras el brote de patriotismo que generó la bandera de los jugadores de la selección argentina en defensa de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas.

Esta es la tercera vez que el gobierno intenta aprobar la modificación de la ley sin éxito. Pero lo intentará nuevamente el próximo 6 de agosto.

En la sesión estuvo presente el concejal Omar Pérez, que celebró la designación de jueces federales.