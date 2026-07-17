Este es el pronóstico para el viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

Se anuncia inestabilidad hacia la noche.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con inestabilidad hacia la noche.

La temperatura máxima esperada es de 11° Centígrados y la mínima de 7° hacia la noche.

El viento se presentará del sudoeste a leve a 14 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad en el día; para la noche, rotará al este a 10 kilómetros con ráfagas de 17 kilómetros.

El cielo estará cubierto durante la mañana y haci al anoche se espera inestabilidad. El sábado se espera una temperatura máxima de 14° Centígrados y la mínima de 6° Centígrados.