Cutral Co: debido al éxito de la convocatoria, abren un segundo grupo de “Los Poderosos del Unión”

Las clases del grupo Nº 2 comenzarán el 4 de agosto y se desarrollarán los martes y jueves

La propuesta de actividad física para adultos mayores impulsada por la comisión vecinal del barrio Unión continúa creciendo. Luego de completar todos los cupos disponibles para el primer grupo, la organización anunció la apertura oficial del Grupo Nº 2 de “Los Poderosos del Unión”, una iniciativa que busca promover el bienestar, la salud y la integración social de las personas mayores.

Desde la organización destacaron la gran respuesta de la comunidad y señalaron que, ante el entusiasmo de los participantes, decidieron comenzar las actividades junto a las instructoras Patricia Quezada y Liliana Sepúlveda, mientras continúan gestionando los recursos necesarios para sostener el proyecto.

En este contexto, lanzaron una convocatoria dirigida a comercios, empresas y emprendedores que deseen convertirse en auspiciantes y colaborar con esta propuesta social y deportiva.

Los aportes estarán destinados a cubrir los honorarios de las profesoras, mientras que los colaboradores tendrán presencia de su marca en las actividades, redes sociales y eventos organizados por la Comisión Vecinal.

Las clases del grupo Nº 2 comenzarán el 4 de agosto y se desarrollarán los martes y jueves, de 14 a 15 horas, en el minigimnasio del Barrio Unión.

Quienes estén interesados en apoyar esta iniciativa como auspiciantes pueden comunicarse por WhatsApp al 299 513-2365 para recibir más información.