Profesor de fútbol acusado por delitos contra la integridad sexual seguirá detenido

Regirá hasta el próximo 19 de agosto.

La Justicia de Neuquén resolvió extender la prisión preventiva de D.E.M., un profesor de fútbol investigado por una serie de delitos contra la integridad sexual de adolescentes que entrenaban bajo su supervisión en un club barrial. La medida fue dispuesta a pedido del Ministerio Público Fiscal y regirá hasta el próximo 19 de agosto.

La decisión fue adoptada por el juez de garantías Marco Lupica Cristo, quien homologó el acuerdo alcanzado entre las partes durante una audiencia realizada este jueves. La prórroga de la medida cautelar se formalizó mediante una resolución digital.

Además, el magistrado autorizó la extensión del plazo de la investigación penal hasta el 19 de noviembre, ya que aún restan diligencias probatorias por concretar, entre ellas la recepción de testimonios de las presuntas víctimas mediante cámara Gesell.

La causa comenzó el 19 de marzo de 2026 con la formulación de cargos contra el acusado y, días más tarde, el 30 de marzo, la acusación fue ampliada a partir del avance de la investigación.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, D.E.M. es investigado por presuntos delitos de abuso sexual, grooming, promoción de la prostitución, corrupción de menores, exhibiciones obscenas y hechos vinculados con material de abuso sexual infantil, todos ellos presuntamente cometidos contra adolescentes que asistían a entrenamientos bajo su dirección.

Con la prórroga de la investigación, la fiscalía continuará reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades penales en una causa que permanece en etapa preparatoria, mientras el imputado seguirá detenido bajo prisión preventiva.