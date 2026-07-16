Comienza el curso de cursos de auxiliar panadero y auxiliar pastelero en Cutral Co

El Centro de Formación Profesional N.º 22 mantiene abiertas las inscripciones para los cursos de Auxiliar Panadero y Auxiliar Pastelero, una propuesta de capacitación destinada a quienes deseen adquirir conocimientos y herramientas para desempeñarse en el rubro gastronómico o iniciar un emprendimiento propio.
Las clases comenzarán el próximo 27 de julio, mientras que las inscripciones se realizan de manera presencial en la sede ubicada en Espejo y Ramos Mexía, barrio Parque Este, en el horario de 14 a 17 horas.
Para completar la inscripción, los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del certificado de estudios primarios completos o secundarios.
- Fotocopia del acta de nacimiento.
Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse al teléfono 496-0532 o acercarse personalmente al Centro de Formación Profesional N.º 22 durante el horario de atención.