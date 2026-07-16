Camionero de 26 años murió en un vuelco en Choele Choel y saquearon la carga

El joven conducía un camión Scania y viajaba solo con destino a Neuquén

Un trágico accidente de tránsito ocurrido este miércoles sobre la Ruta Nacional 22, en el acceso a la localidad rionegrina de Choele Choel, terminó con la vida de un camionero de 26 años que viajaba hacia la provincia de Neuquén transportando un cargamento de bebidas. El hecho generó además indignación debido a que, mientras se desarrollaban las pericias, varias personas aprovecharon la situación para llevarse parte de la mercadería esparcida sobre la calzada.

La víctima fue identificada como Álvaro Sprenger, oriundo de la provincia de Buenos Aires. El joven conducía un camión Scania y viajaba solo con destino a Neuquén cuando, por causas que son materia de investigación, protagonizó un vuelco fatal en la rotonda de ingreso a Choele Choel.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el conductor no habría advertido la presencia de la rotonda y tomó la circulación en sentido contrario. Al encontrarse de frente con un camión cisterna, realizó una maniobra para evitar la colisión, perdió el control del vehículo y terminó volcando.

El impacto fue de gran violencia y la cabina del camión quedó completamente aplastada, provocando la muerte inmediata del conductor.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios, personal de Salud Pública y peritos de Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro.

Indignación por el saqueo de la carga

Tras el accidente, la escena quedó marcada por un hecho que generó un fuerte repudio en la comunidad. Mientras los peritos realizaban las diligencias judiciales y el cuerpo del camionero aún permanecía en el lugar, numerosas personas se acercaron al sector del vuelco y comenzaron a retirar parte de la carga que había quedado desparramada sobre la ruta.

Según trascendió, algunos vecinos sustrajeron cajones de bebidas e incluso se llevaron la lona que cubría el semirremolque, una situación que dificultó el trabajo de Criminalística y obligó a reforzar la presencia policial en el lugar.