Iglesia Belén y la Asociación de Fomento de Huincul entregaron donaciones

Juntarom, ropa, camas, colchones y otras cosas mas

El grupo de jóvenes de la Iglesia Belén realizó una entrega de ropa y elementos de primera necesidad en la sede de la Asociación de Fomento de la Zona de Chacras, en Plaza Huincul. La actividad se organizó a partir de una comunicación entre la asociación y la institución religiosa para asistir a los habitantes de ese sector.

La campaña contó con la participación de la comunidad de Belén, la parroquia y la capilla, logrando reunir un inventario que incluyó ropa para niños, bebés y adultos, además de mantas, camperas, colchones y camas. Durante la jornada también se distribuyeron bolsas de leña y carbón entre los vecinos que se acercaron al lugar.

El grupo de trabajo está compuesto por aproximadamente 25 jóvenes pertenecientes a los espacios de confirmación y corazón misionero. Según explicaron los integrantes, decidieron intervenir en esta zona tras una experiencia previa durante el verano, donde identificaron las necesidades de los residentes y mantuvieron el contacto con Andrea, referente de la Asociación de Fomento.

Esta acción se suma a otras tareas comunitarias realizadas por el grupo, como una campaña previa en Barrio Norte y la organización de un bingo para recaudar fondos destinados a mejoras en su capilla. Para los próximos meses, los jóvenes proyectan iniciar gestiones para realizar una actividad vinculada al Día del Niño.