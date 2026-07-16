Implementan el programa Pehuén en Plaza Huincul

Un modulo para estudiantes de escuela primaria en las vacaciones

En el marco del receso escolar, la localidad de Plaza Huincul incorporó el programa Pehuén, una iniciativa enviada por el gobernador para las escuelas de la provincia de Neuquén. Las actividades se desarrollan a través del Consejo Provincial de Educación y están centradas en el aprendizaje de nuevas tecnologías y robótica.

El programa consiste en la incorporación de un módulo tecnológico dirigido específicamente a alumnos del nivel primario. Esta propuesta funciona de forma paralela a las colonias de invierno organizadas por el municipio y tiene una duración aproximada de 14 días, cubriendo la totalidad del receso invernal.

Soledad Almendra, integrante de la Subsecretaría de Capacitación, informó que los interesados en obtener detalles sobre este programa o las próximas formaciones de oficio pueden dirigirse a la sede ubicada en Avenida Libertador 517, en el Barrio Central. La oficina atiende de lunes a viernes de 8:00 a 22:30 horas y los sábados de 8:00 a 19:00 horas.