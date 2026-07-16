Hubo encuentro de boxeo en Añelo y la escuela municipal de Plaza Huincul dijo presente

Participaron escuelas y boxeadores de distintas localidades

La Escuela Municipal de Boxeo de Plaza Huincul asistió a una jornada de formación e intercambio realizada en la ciudad de Añelo. Durante la actividad, los deportistas locales compartieron el espacio con escuelas y boxeadores provenientes de distintas localidades de la zona.

El programa del evento consistió en una exhibición y un seminario técnico dirigido por el boxeador profesional Santiago Fernández. El objetivo de la participación fue que los alumnos sumen experiencia deportiva e incorporen conocimientos prácticos para su desempeño en la disciplina.

Desde la municipalidad de Plaza Huincul se informó que se mantiene el acompañamiento a las escuelas deportivas municipales en este tipo de encuentros. Con estas acciones, se busca facilitar el acceso a instancias de aprendizaje y el vínculo entre atletas de la región.