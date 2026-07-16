Plaza Huincul: Comenzaron las colonias de invierno

En la jonada de ayer inició el taller recreativo en las colonias de invierno

Se iniciaron las actividades del Taller Recreativo de las Colonias de Invierno en Plaza Huincul, una iniciativa coordinada por la Subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad. El programa está dirigido a niñas, niños y adolescentes de la localidad.

La propuesta consiste en el desarrollo de espacios artísticos y recreativos durante el receso escolar. Según los objetivos de la organización, estas jornadas buscan facilitar el aprendizaje y la integración de los participantes mediante tareas diseñadas para su franja etaria.

En la jornada inaugural, el intendente Claudio Larraza estuvo presente junto al presidente del Concejo Deliberante, Daniel Vidondo, y la diputada provincial Yamila Hermosilla. Las autoridades acompañaron el comienzo de las actividades y tomaron contacto con el equipo de trabajo encargado de llevar adelante el proyecto.