El barrio Unión propone un nuevo Recreo de Invierno, para disfrutar las vacaciones

Comienza la semana próxima, la inscripción es en la sede vecinal



Será la séptima edición del Recreo de Invierno en la sede comunitaria del barrio Unión. Comenzará el 21 de julio y se extenderá hasta el 24 de este mes.

Según informó la comisión vecinal, desde las 14.30 se podrá participar de la experiencia en el planetario móvil.

El 22 de julio, a las 16 h, la idea es participar de un taller de cocina, el 23 de julio, a la misma hora se realizará un taller de ecomanualidades “Mundo Pegajoso”.

Finalmente el 24 de julio a las 16 h se realizará la Ecokermes y Circo contemporáneo. La organización está a cargo de la comisión vecinal y allí hay que consultar para anotarse en las diferentes actividades.