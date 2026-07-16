Cutral Co: habilitarán por unos días las calles cortadas por la obra de desagües

Desde el municipio cutralquense, se informó que se abrirán de manera temporal diferentes tramos que ahora están cortados por los trabajos en el p lan de desagües pluvioaluvional.
Se trata de la calle Di Paolo, entre La Pampa y Principal Sáenz. En este sector permanecerá habilitado temporalmente desde el viernes 17 hasta el lunes 20 de julio.
El ingreso se realizará por calle La Pampa y la salida por avenida Olascoaga. Una vez finalizado este período, el tramo volverá a cerrarse para avanzar con las tareas de asfaltado.
La calle Río Negro, entre Alem y Badilla quedará habilitada temporalmente desde el jueves 16 de julio, exclusivamente para permitir el ingreso y egreso de colectivos y taxis.
La circulación se mantendrá hasta que comiencen las tareas de recambio de cañerías y posterior asfaltado, cuya fecha será informada oportunamente.
Se solicita a conductores y peatones transitar con máxima precaución, respetar la señalización vial y cumplir con las normas de tránsito vigentes, a fin de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de quienes circulan por el sector.