ELIANA DEL CARMEN AMIGO

NECROLÓGICA QEPD

25/02/1954 – 15/07/2026

“Guardamos en el corazón el recuerdo y agradecemos que nos dio la vida, y nos dejó el ejemplo de luchar por lo que queremos. Su legado y su fuerza siguen vivos en cada uno de nosotros, guiándonos siempre”.



El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociada y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co serán inhumados el día 16/07/2026 a las 17:30 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.