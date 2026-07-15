Plaza Huincul dictará una capacitación gratuita sobre fertilizantes orgánicos

El próximo viernes

Plaza Huincul invita a la comunidad a participar de una capacitación gratuita sobre elaboración de fertilizantes orgánicos, una propuesta destinada a promover prácticas sustentables y el aprovechamiento de residuos orgánicos.

La actividad se llevará a cabo el viernes 17 de julio, a partir de las 9:30 horas, en la biblioteca Juan Benigar.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer y aprender técnicas para la producción de compost, lombricompost y bocashi, tres métodos naturales que permiten transformar residuos orgánicos en abonos de alta calidad para mejorar la fertilidad del suelo y favorecer el desarrollo de huertas y jardines.