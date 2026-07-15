El barrio Parque Oeste celebrará el Día de las Infancias

El 2 de agosto

El barrio Parque Oeste se prepara para celebrar el Día de las Infancias con una jornada especialmente dedicada a los más pequeños. El evento se llevará a cabo el 2 de agosto de 2026, marcando el inicio de la temporada de festejos organizada para la comunidad.

De acuerdo con la información difundida por la organización, la celebración ofrecerá grandes novedades, sorpresas y un show único, en un ambiente pensado para que niñas, niños y sus familias disfruten de una tarde de recreación y entretenimiento.