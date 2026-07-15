Plaza Huincul mantiene abierta la inscripción para las becas deportivas PRO.DE.PH

Los postulantes deben contar con domicilio legal en Plaza Huincul, acreditar al menos un año de residencia en la ciudad

La Municipalidad de Plaza Huincul informó que continúa abierta la inscripción para acceder a las Becas Deportivas del Programa de Desarrollo Deportivo Huinculense (PRO.DE.PH), una iniciativa destinada a respaldar a deportistas individuales que representan a la ciudad en distintos niveles de competencia.

El programa busca acompañar el crecimiento y desarrollo de atletas locales que participan en torneos provinciales, regionales, nacionales e internacionales, brindándoles apoyo para afrontar los desafíos de su actividad deportiva.

Entre los requisitos para acceder al beneficio, los postulantes deben contar con domicilio legal en Plaza Huincul, acreditar al menos un año de residencia en la ciudad y tener hasta 45 años de edad.

Asimismo, los interesados deberán presentar una serie de documentos, entre ellos una nota dirigida al intendente solicitando la inscripción al programa, el formulario oficial otorgado por el municipio, constancias de participación en competencias, cronograma de actividades deportivas, copia del DNI y constancia de CBU bancario.

Desde el Ejecutivo municipal recordaron que la documentación podrá presentarse hasta el 17 de julio en Mesa de Entradas, correspondiente a la primera etapa de inscripción de este año.

Para obtener las planillas o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse mediante WhatsApp al 299 413-0262.