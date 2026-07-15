El Concejo Deliberante de Plaza Huincul aprobó un crédito para la Cooperativa El Petróleo

Además de un proyecto de ordenanza

En una nueva sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de Plaza Huincul, aprobó ayer dos medidas claves destinadas al desarrollo económico y habitacional de la ciudad.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la aprobación de una asistencia financiera para la Cooperativa El Petróleo. Este financiamiento está destinado a la compra de una nueva unidad para la entidad. El tratamiento de este pedido había sufrido demoras previas debido a la falta de documentación, pero tras completarse los requisitos exigidos por el cuerpo legislativo y ser remitidos desde el ENIM, el proyecto logró el aval de los concejales.

En materia de política habitacional, el Concejo aprobó un proyecto de ordenanza que establece un régimen de excepción para los adjudicatarios de terrenos municipales. Esta medida busca facilitar el acceso a los créditos del programa provincial “Habitar Neuquén”.

A través de esta normativa, quienes posean la adjudicación de un terreno pero aún no tengan la titularidad integral, podrán, de forma excepcional, constituir una escritura hipotecaria sobre el mismo. Esto les permitirá cumplir con los requisitos de la entidad bancaria y acceder a financiamiento.