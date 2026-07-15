Está abierta la inscripción para construir vehículos eléctricos y sustentables, se invitó a las EPET

Se trata de la competencia Proyecto Lanín, que combina el amor por los autos con el cuidado del ambiente

Se trata de la competencia automovilística neuquina ‘Fórmula Lanín’ que fusiona la tradición fierrera local con innovación tecnológica y el compromiso ambiental, para que las y los estudiantes de Escuelas Provinciales de Educación Técnica (EPET) y también EPEAS, experimenten creando íntegramente un auto sustentable. La inscripción online se encuentra abierta hasta el 31 de julio.

La propuesta pedagógica se centra en el desarrollo integral de un vehículo eléctrico; esto contempla el diseño, construcción y testeo de un auto bajo reglamento técnico estricto. Del desafío que contribuye a formar profesionales capaces de responder a las demandas del mundo contemporáneo, participarán 160 estudiantes organizados en 32 grupos mixtos que correrán circuitos callejeros en cuatro localidades neuquinas.

La propuesta alcanza a estudiantes del interciclo y ciclo orientado de escuelas técnicas, quienes deberán conformar equipos mixtos de hasta 10 integrantes y contarán con la guía de un o una docente. La inscripción está abierta desde este lunes 13 hasta el 31 de julio en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/1dvc7_iGyme1mZt4zWi27j71k7T37l_cXhuYlWOICmMw/viewform?edit_requested=true.

Quienes participen de este formato de aprendizaje basado en proyectos podrán aplicar los conocimientos adquiridos en los talleres escolares para diseñar y construir un vehículo eléctrico de emisión cero. Deberán integrar saberes de las áreas de Física, Electrónica, Mecánica, Programación y sistemas tecnológicos para aplicarlos en un prototipo real de movilidad sustentable.

Esta iniciativa, que surge del ministerio de Educación, se articula con Fundación YPF, la cooperativa CALF, Pan American Energy y Nippon Car como aliados. La misma se presentó este lunes en el auditorio del Consejo Provincial de Educación (CPE) y contó con la concurrencia de funcionarios de la cartera educativa encabezada por Soledad Martínez; la coordinadora de Desafío Eco de Fundación YPF, Macarena Morales; en representación de la cooperativa CALF, su presidente Marcelo Severini, la secretaria general Yenny Fonfach, y la gerenta de Finanzas, Florencia Quiroga; en tanto que por la empresa Nippon Car participó su titular Edgardo Aguirre junto a Malen Reta; y por Pan American Energy (PAE) la coordinadora de Relaciones Institucionales, Angélica Giacchetta.

Durante el acto Martínez explicó que Fórmula Lanín “es un proyecto que proponemos enlazar con el Desafío Eco, que anualmente se lleva adelante”. Sobre la distribución y el alcance federal en la provincia señaló “con esta propuesta todas las escuelas Técnicas van a recibir su kit, todas van a poder desarrollar su prototipo, y van a tener la oportunidad de participar de una instancia local no solamente en la provincia, sino también en las regiones”.

“Queremos recuperar la idea de una provincia que crece en todos lados igual y que ofrece las mismas oportunidades para todos y todas. No importa en qué escuela Técnica estás participando, queremos que lleguen mejor preparados aquellos que decidan ser parte del Desafío Eco. Para ello conseguimos aliados que son invaluables”, afirmó Martínez.

El subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización, Lucas Godoy detalló que “queríamos darles una instancia de participación en la que pudieran no solo desarrollar el auto, sino también todas las capacidades que tienen que ver con las habilidades blandas dentro de los equipos de cada escuela”.

Por su parte Florencia Quiroga reflexionó “participamos junto con Nippon Car en la donación de los kits para la construcción de los autos eléctricos. Tendremos a cargo la entrega de equipamiento de generación solar fotovoltáica para la institución ganadora, para promover las energías renovables”.

Macarena Morales detalló que Fundación YPF se suma brindando herramientas y el acompañamiento pedagógico para los grupos participantes. Por Nippon Car, Malen Reta auguró que “la movilidad eléctrica llegó para quedarse y que está entre nosotros. Y qué mejor que acompañar algo así con la donación de los kits” manifestó.

A su turno, Giacchetta, en representación de PAE, indicó que “estamos en un montón de programas junto con el ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Educación (…) nos gusta acompañar en lo que podamos, en este caso, con los kits de seguridad para las y los participantes”.

Fórmula Lanin en marcha y con inscripciones

Fórmula Lanín fomenta el trabajo en equipo, la resolución de problemas reales y el pensamiento crítico en el aula-taller. Promueve además la conciencia ambiental a través del desarrollo de tecnologías limpias y representa la oportunidad de ser parte de un evento en el que confluyen todas las instituciones de educación técnica de la provincia.

Desde el área de Gestión de Proyectos Educativos del ministerio de Educación, a cargo de Oscar Martin, informaron que las postulaciones y el registro de equipos está abierta hasta el 31 de julio. Una vez cumplido ese paso desde la organización se pondrán en contacto para coordinar el envío de los lineamientos pedagógicos, el reglamento técnico y el cronograma de capacitaciones y encuentros.