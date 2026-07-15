Qué anuncia el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul este miércoles

El cielo estará cubierto durante todo el día.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo cubierto.

La temperatura máxima esperada es de 14° Centígrados y la mínima de 7° hacia la noche.

El viento se presentará del oeste a 24 kilómetros con ráfagas de 39 kilómetros en el día; para la noche, rotará al cuadrante noreste a 16 kilómetros con ráfagas de 33 kilómetros.

El cielo estará cubierto durante el día y la noche. Para el jueves, la máxima esperada será similar a la de hoy: 13° de máxima y 7° de mínima.