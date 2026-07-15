Transmitirán el partido de Argentina contra Inglaterra en el monumento a Messi en Cutral Co

Una vez más, el municipio de Cutral Co invita a las familias de Cutral Co y Plaza Huincul a seguir la transmisión para vivir una tarde de fútbol, en la instancia de semifinales.
El seleccionado argentino se enfrentará con el inglés, desde las 16. Como ocurrió en los anteriores encuentros que permitieron llegar a esta etapa, el municipio dispone de la pantalla gigante para la transmisión. La estatua que homenajea al capitán del selecionado argentino, Lionel Messi está uicada en Ruta 22 y calle Manuel Savio, entre el kilómetro 1.332 y 1.333.
Se invitó a las vecinas y vecinos a concurrir con banderas, camisetas, gorros y todo tipo de elemento que sirve para alentar al equipo argentino.