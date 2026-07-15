Neuquén: Delincuentes chocaron una Amarok robada y les encontraron un arma de grueso calibre

El dueño podrá recuperarla pero chocada. La habían robado en marzo de este año

Cuatro hombres, conocidos del ambiente delictivo de la zona este de Neuquén circulaban en una camioneta de alta gama, una VW Amarok gris y al cruzarse con un operativo policial, se dieron a la fuga.

Por varias cuadras intentaron escapar hasta que llegaron a la esquina de Obrero Argentino y Los Nogales, en el barrio Confluencia y chocaron con un árbol.

Se bajaron de la camioneta y salieron corriendo. Atraparon a dos y otros dos lograron escapar. Uno de los demorados, había tirado un revólver Taurus calibre .357 Magnum de seis alveolos. Al ser peritado por Criminalística, se constató que el arma se encontraba en condiciones de disparo, con cinco cartuchos intactos en el tambor y una vaina servida, evidenciando que había sido utilizada previamente, es decir, había efectuado un disparo.

Toda esta persecusión ocurrió ayer martes en la zona, cuando la camioneta fue detectada por integrantes de la Oficina de Investigaciones Zona Noreste. Luego de un operativo cerrojo desplegado por personal de investigaciones, con apoyo de efectivos de la División Operativa DEMOSE, Departamento Seguridad Metropolitana, Comisaría 19° y la División Sustracción de Automotores, se logró la aprehensión de dos de los sujetos.

Uno de los dos demorados era un adolescente con menos de 18 años así que también intervino la Comisaría de la Niñez y Adolescencia.

La camioneta era robada, había sido denunciada el 2 de marzo de este año. Ahora el dueño la podrá recuperar pero chocada. La camioneta Volkswagen Amarok fue secuestrada para la realización de pericias y una posterior requisa ordenada por la Fiscalía.

El mayor de edad quedó alojado en la Comisaría Primera y a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras continúan las tareas investigativas para identificar y localizar a los otros dos ocupantes que lograron escapar.