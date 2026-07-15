Plaza Huincul autorizó retiro para agentes antes del partido Argentina contra Inglaterra

Es para aquellos agentes que cumplen sus tareas durante el turno tarde.

Desde la dirección de Personal del municipio de Plaza Huincul se informó que habrá retiro a partir de las 15:30, de manera excepcional.

Se anunció que el decreto Nº 1180/2026 dispone una modificación excepcional en el horario de finalización de la jornada laboral. Es solo para este miércoles 15 de julio, con motivo del encuentro que disputará la selección argentina de fútbol.

El personal del turno tarde finalizará su jornada laboral a las 15:30.

Por otra parte, se informó que los servicios esenciales y las guardias municipales funcionarán con total normalidad.

En caso de que alguna dependencia requiera un esquema de trabajo diferente para garantizar la continuidad de los servicios indispensables, cada secretario, director o responsable del área lo comunicará oportunamente a su personal.