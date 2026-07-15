Bomberos de Huincul invirtieron 37 millones de pesos y recuperaron uno de sus móviles

Desde el cuartel 17 de Plaza Huincul se celebró el regreso del móvil 14, una unidad que fue reparada en forma integral para regresar al servicio de la comunidad.
“Con enorme satisfacción, en el día de hoy dimos la bienvenida al regreso de nuestro querido Móvil 14, una unidad emblemática para nuestro cuartel que vuelve a estar al servicio de toda la comunidad”, dijeron en sus redes sociales.
Se informó desde el cuartel que durante un tiempo permaneció fuera de servicio mientras se llevaba adelante un proceso integral de reparación, renovación y puesta en valor. “Gracias al compromiso institucional y al esfuerzo realizado, se concretó una inversión de $37.500.000, destinada a su recuperación total”, destacaron.
Y agregaron “cada unidad recuperada representa una inversión en seguridad, capacidad de respuesta y compromiso con nuestros vecinos. Detrás de este logro hay planificación, trabajo en equipo y la convicción de seguir fortaleciendo nuestro cuartel para brindar un servicio cada vez mejor”.