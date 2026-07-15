Universitario se coronó campeón del torneo +27 del Club Plaza

Luego de ganarle la final a Eco Petrol

En una tarde cargada de tensión y emociones a flor de piel, el equipo de Universitario se coronó flamante campeón del Torneo Club Plaza en la categoría +27, tras derrotar en una definición por penales a su par de Eco Petrol.

Durante el tiempo reglamentario, la paridad fue la gran protagonista. Eco Petrol logró romper el marcador gracias a la efectividad de Bamban Gonzales, quien puso en ventaja a su equipo. Sin embargo, la respuesta de Universitario no se hizo esperar: Almendra Adrián apareció en el momento justo para estampar el 1 a 1 definitivo, forzando así la resolución del partido desde los doce pasos.

En la instancia de los penales, donde la presión suele doblegar a los más experimentados, emergió la figura de la jornada: el arquero de Universitario, “Moneda” Carlos Navarrete. Con una actuación soberbia y luciéndose bajo los tres palos, Navarrete logró contener los embates del rival, convirtiéndose en el pilar fundamental para que su equipo alcanzara la gloria.

Tras el último penal, el estallido de alegría no se hizo esperar. El grito de “¡DALE CAMPEÓN, DALE CAMPEÓN!” inundó las instalaciones del Club Plaza.