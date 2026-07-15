Bomberos voluntarios de Cutral Co participaron de una capacitación en Pedagogía

Personal de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cutral Co participó durante dos jornadas de una capacitación en Pedagogía, con el objetivo de fortalecer las herramientas necesarias para la enseñanza y la transmisión de conocimientos dentro de la institución.
La formación estuvo orientada a brindar estrategias para comunicar contenidos de manera clara, organizada y efectiva, contribuyendo a mejorar los procesos de capacitación de los integrantes del cuerpo activo y de quienes se incorporen en el futuro.
Desde la Asociación destacaron y agradecieron especialmente la hospitalidad de los Bomberos Voluntarios de Centenario, quienes cedieron sus instalaciones y brindaron un espacio cómodo y adecuado para el desarrollo de la actividad.