Habrá corte programado de energía en Plaza Huincul

Debido a tareas de instalación de estructuras sobre la Ruta Nacional Nº 22.

Copelco informó que este jueves 16 de julio, entre las 14:00 y las 18:00 horas, se llevará adelante una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en un sector de Plaza Huincul, debido a tareas de instalación de estructuras sobre la Ruta Nacional Nº 22.

Según se indicó, el corte alcanzará a los usuarios ubicados en el Parque Industrial y sobre Avenida Córdoba, desde la rotonda de acceso a la Destilería hasta Avenida Mariano Moreno.

Además, la interrupción del suministro afectará a los siguientes usuarios singulares: