Habrá corte programado de energía en Plaza Huincul

Copelco informó que este jueves 16 de julio, entre las 14:00 y las 18:00 horas, se llevará adelante una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en un sector de Plaza Huincul, debido a tareas de instalación de estructuras sobre la Ruta Nacional Nº 22.
Según se indicó, el corte alcanzará a los usuarios ubicados en el Parque Industrial y sobre Avenida Córdoba, desde la rotonda de acceso a la Destilería hasta Avenida Mariano Moreno.
Además, la interrupción del suministro afectará a los siguientes usuarios singulares:
- Exe
- Abear
- El Pampeano
- Hormiplus
- Mar Petrol
- Rishco
- EPU Hueney
- Pram
- Acercar Distribuidores
- Pecom
- JC Materiales
- Austral S.A.