Alerta por lluvias, nevadas y fuertes vientos en la provincia

Defensa Civil monitorea la situación y reforzó las tareas preventivas en el marco del Operativo Nieve

El ingreso de un frente frío y húmedo afecta a distintas regiones de la provincia de Neuquén, con lluvias, nevadas y fuertes vientos. Defensa Civil monitorea la situación y reforzó las tareas preventivas en el marco del Operativo Nieve 2026.

El Paso Internacional Pino Hachado se encuentra inhabilitado e intransitable. Además, desde Aluminé hacia el norte neuquino rige un alerta naranja por nevadas, mientras que en el norte provincial se esperan vientos con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, recomendó evitar la circulación hacia Chile debido a la compleja situación climática en el vecino país.

Para la zona cordillerana se pronostican fuertes vientos, lluvias y nevadas. En las regiones de Confluencia y Vaca Muerta se esperan lluvias y vientos hacia el fin de semana.

Desde Defensa Civil recomendaron circular con cadenas e indumentaria adecuada para bajas temperaturas. Antes de viajar, se solicita consultar el estado de las rutas en el sitio web de Vialidad Neuquén o comunicarse al 2942-572138.