Cutral Co: Festejos sin fin por el pase a la final de Argentina en el Mundial 2026

El triunfo del seleccionado argentino ante el inglés por 2 a 1 que le valió el pase a la final del Mundial 2026 volvió a tener al monumento de Lionel Messi como centro de la celebración.
Ni bien terminó el partido, empezó la de manera automática la caravana rumbo al monumento tanto por la Ruta 22 o por calle Perniseck. Los autos, camionetas, motos siguieron hasta el punto neurálgico para celebrar el triunfo. Muchos también llegaron a pie.
Las banderas, gorros, y todo tipo de cotillón celeste y blanco sirvió para festejar y cantar por el triunfo de la selección argentina que dirige Lionel Scaloni por 2 goles contra 1 ante Inglaterra.
Muchos ya estaban en el lugar porque siguieron la transmisión en vivo que se hizo por la pantalla gigante y como ocurrió desde el primer partido de Argentina.