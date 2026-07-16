Qué dice el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy, el día después que Argentina le ganó por 2 a 1 a Inglaterra que le valió el pase a la final del Munial 2026, una jornada con cielo cubierto.
La temperatura máxima esperada es de 13° Centígrados y la mínima de 7° hacia la noche.
El viento se presentará del este, como una leve brisa de 14 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad en el día; para la noche, rotará al oeste a 13 kilómetros con ráfagas de 14 kilómetros. El cielo estará cubierto en el día y la noche.
El viernes tendrá una temperatura a 13° y la mínima de 6° Centígrados.