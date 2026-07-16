Corte total en la Ruta Provincial 67: la Justicia intimó a liberar el bloqueo

El reclamo es impulsado por familias de Valentina Norte Rural, principalmente de los sectores Los Hornos y zonas aledañas, quienes solicitan la ejecución de la red de gas natural.

La Ruta Provincial 67 permanece totalmente cortada a la altura de la rotonda de Pluspetrol, donde un grupo de vecinos mantiene un bloqueo en reclamo por la conexión al servicio de gas natural. La medida afecta uno de los principales corredores utilizados por la industria hidrocarburífera en Neuquén y genera importantes complicaciones en el tránsito.

Ante la interrupción total de la circulación, la fiscal Paula González intervino en el lugar y notificó a los referentes de la protesta. El Ministerio Público Fiscal otorgó un plazo de una hora y media para liberar la calzada de manera voluntaria y advirtió que, de no cumplirse la intimación, podrá ordenarse la intervención de las fuerzas de seguridad para garantizar el libre tránsito.

El reclamo es impulsado por familias de Valentina Norte Rural, principalmente de los sectores Los Hornos y zonas aledañas, quienes solicitan la ejecución de la red de gas natural. Sin embargo, las autoridades explicaron que los terrenos donde se encuentran asentadas las viviendas pertenecen a propietarios privados, una condición que impide al Estado —municipal, provincial o nacional— realizar obras de infraestructura pública en esos predios.

La protesta comenzó el miércoles con un corte sobre la Bajada de Maida, medida que fue levantada luego de algunas horas. No obstante, este jueves los manifestantes trasladaron el bloqueo a la rotonda de Pluspetrol, donde la interrupción del tránsito es total.

Como consecuencia, se registran extensas filas de camiones, vehículos particulares y transportes de personal vinculados a la actividad petrolera. Los manifestantes permiten únicamente el paso de ambulancias y motocicletas, mientras que el resto de los vehículos permanece detenido.

En paralelo, las autoridades implementaron desvíos para quienes circulan desde la Autovía Norte con destino a la Ruta Provincial 67, redireccionando el tránsito hacia la Ruta Provincial 7. Se recomienda evitar la zona y prever demoras hasta que el conflicto encuentre una solución.

El bloqueo se desarrolla en un punto estratégico para la conectividad entre Neuquén capital y el área de Vaca Muerta, por lo que la medida de fuerza tiene un impacto directo sobre el transporte de trabajadores, equipos y suministros destinados a la actividad hidrocarburífera.