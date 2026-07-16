La nueva directora del hospital Cutral Co y Plaza Huincul propone que sea “abierto” y con “el acceso como encuentro”

El ministro de Salud, Martín Regueiro participó de la presentación y destacó la propuesta.

Hoy se hizo el acto oficial de asunción de la nueva conducción del hospital de Complejidad Media “Aldo Maulú” de Cutral Co y Plaza Huincul.

Por primera vez, tendrá una mujer al frente de su conducción: la médica Vanesa Riveros, quien estará acompañada por otra doctora Daniela Dal Piva. A la ceremonia asistió el ministro de Salud, Martín Regueiro, quien destacó la realización del concurso para la conducción de este establecimiento público con una amplia zona de atención.

Riveros obtuo el mayor puntaje en el concurso público que convocó el Ministerio de Salud y que tuvo cuatro participantes. La evaluación fue realizada por el comité integrado por la directora provincial de Gestión de Salud, Mariana Casullo; el jefe de la Región Sanitaria Comarca, Daniel Conti Tagnali; y el subjefe regional, Aldo Beitía.

Al momento de hablar, Riveros agradeció a las y los compañeros que estuvieron presentes porque “son los que llevan la tarea día a día los 365 días del año, los que hacen posible que este sistema de salud se lleve adelante”.

Riveros compartió además los principales lineamientos del proyecto institucional 2026 – 2029 “Hospital Abierto: el acceso como encuentro”; fortalecimiento del primer nivel de atención, organización de la demanda asistencial, consolidación de las áreas críticas del hospital y planificación sanitaria para el crecimiento poblacional de la comarca.

Por su parte, Dal Piva indicó que el proyecto es “enfocarnos en la calidad” y aseguró que planifican mejorar los procesos de atención y brindarla con calidad.

Finalmente, el ministro Regueiro felicitó a las médicas por asumir el desafío y valoró a todo el equipo que hay detrás, que entiende y prioriza las cuestiones de salud.

En este sentido, remarcó que “me parece importante poner en valor que se hizo un concurso, que es algo que venimos trabajando en la provincia, donde nosotros podamos mostrar a la comunidad qué es lo que queremos hacer, que la comunidad entienda hacia afuera, pero también la comunidad de salud. Este espacio de presentar un plan, que hay una propuesta nos hace bien, nos sube la vara”.

La nueva directora reside en Cutral Co desde hace 18 años, es médica egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, con formación de posgrado en Medicina Familiar y Diabetología.

Desarrolló su actividad profesional en el ámbito privado y, desde el 2022 forma parte del sistema público de salud, donde ha desempeñado distintas funciones asistenciales y de gestión.

Un hospital estratégico para la región

Por otra parte, el Hospital Complejidad VI “Aldo Maulú” constituye uno de los principales efectores públicos de la provincia. Desde su inauguración en 2004 brinda cobertura a la población de Cutral Co y Plaza Huincul, además de recibir derivaciones de localidades como Rincón de los Sauces, Añelo, Picún Leufú, Piedra del Águila y Villa El Chocón.

Actualmente cuenta con un plantel de alrededor de 850 trabajadores y una guardia que atiende un promedio de 50.000 consultas al año, lo que lo convierte en un establecimiento estratégico para la atención sanitaria de la región.

Con esta designación, la provincia continúa fortaleciendo un modelo de gestión que prioriza la transparencia en la selección de autoridades, el reconocimiento de las capacidades profesionales y la consolidación de equipos de conducción comprometidos con la mejora continua del sistema público de salud.