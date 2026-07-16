Georgieva y Milei visitarían Vaca Muerta a fines de julio en el marco de la agenda del FMI

La visita se desarrollará en un contexto clave para la economía argentina y coincidirá con una nueva etapa de evaluación del programa acordado entre el Gobierno nacional y el organismo internacional.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará Argentina entre el 27 y el 29 de julio y, como parte de su agenda oficial, tiene prevista una recorrida por Vaca Muerta junto al presidente Javier Milei.

La visita se desarrollará en un contexto clave para la economía argentina y coincidirá con una nueva etapa de evaluación del programa acordado entre el Gobierno nacional y el organismo internacional. Además del viaje a Neuquén, Georgieva brindará una charla en el Palacio Libertad y ofrecerá una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía.

La vocera del FMI, Julie Kozack, explicó que el viaje representa “una oportunidad para intercambiar opiniones sobre los avances, los desafíos y las oportunidades del país”, al tiempo que destacó que se trata de un momento oportuno para realizar un balance de la marcha del programa económico.

Aunque la agenda definitiva aún se encuentra en elaboración, se espera que la titular del Fondo mantenga reuniones con distintos sectores, entre ellos representantes sindicales, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil, una práctica habitual durante las misiones del organismo en el país.

Primera visita oficial desde que asumió al frente del FMI

Será la primera visita oficial de Kristalina Georgieva a Argentina desde que asumió la conducción del FMI. La última vez que la máxima autoridad del organismo estuvo en el país fue durante la gestión de Christine Lagarde, en el marco de la Cumbre del G20.

Más recientemente, en febrero de 2024, la entonces subdirectora gerente del Fondo, Gita Gopinath, visitó Argentina para avanzar en las negociaciones del acuerdo con el Gobierno de Javier Milei, que contempló un programa por 20.000 millones de dólares.

Vaca Muerta, eje estratégico

La recorrida por Vaca Muerta tendrá lugar en un escenario de fuerte crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales. El desarrollo de la formación neuquina se ha convertido en uno de los principales motores de generación de divisas para el país.

Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la balanza energética argentina alcanzaría este año un superávit cercano a los 14.000 millones de dólares. En ese contexto, el Gobierno nacional apuesta a consolidar al sector energético, junto con la minería, como uno de los pilares del crecimiento económico y de las exportaciones en los próximos años.