Cutral Co se prepara para la 4° edición del Festival del Libro y Expo Vocacional

Se anunció ya la fecha de la 4° edición de este festival que será desde el 6 al 8 de agosto en el centro cultural José Héctor Rioseco.
Esta propuesta es el espacio que permitirá no solo el encuentro para fomentar la lectura, el conocimiento sino también de conocer las oportunidades para la formación.
Como es habitual habrá un abanico de propuestas que incluirá charlas con autores, presentaciones de libros, actividades culturales, stands editoriales, espacios para instituciones educativas.
En general, las universidades públicas y privadas, los institutos terciarios de formación se instalan para dar a conocer la oferta educativa que tienen para el ciclo lectivo venidero.
La entrada es libre y gratuita.