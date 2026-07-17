Apareció una cría de puma cerca de Aluminé, pudieron liberarlo

Apareció cerca de una posta sanitaria, controlaron que estuviera bien y lo liberaron

Un cachorro de puma se acercó hasta la posta sanitaria del paraje Quilca, cerca de Aluminé y sorprendió a todos los que pudieron observarlo.

La especie está protegida y además puede ser peligrosa para los seres humanos así que se convocó a la División Brigada Rural y Abigeato Aluminé y al personal de Guardafauna.

Entre ambos llevaron adelante el rescate y la posterior liberación de un cachorro de puma que había sido hallado.

Tras recibir el aviso sobre la presencia del animal silvestre, los efectivos policiales acudieron al lugar junto a especialistas de Guardafauna, quienes coordinaron las tareas para garantizar tanto la seguridad de las personas como el bienestar del ejemplar.

Mediante maniobras de contención, el cachorro fue resguardado en una jaula para su evaluación. Luego de constatar que se encontraba en buen estado de salud, fue trasladado hasta una zona de montaña, donde finalmente recuperó la libertad en su hábitat natural.

La intervención destacó el trabajo coordinado entre los organismos involucrados, reafirmando el compromiso de la Policía del Neuquén con la protección de la fauna silvestre y la preservación del ambiente, actuando de manera responsable ante este tipo de situaciones.