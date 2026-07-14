Tecpetrol presenta una nueva edición del Festival de Cine Infantil

En Neuquén, Añelo y Rincón de los Sauces

Durante las vacaciones de invierno, las familias de Neuquén, Añelo y Rincón de los Sauces podrán disfrutar de una nueva edición del Festival de Cine Infantil, una propuesta cultural gratuita organizada por Tecpetrol junto a Fundación PROA que se desarrollará del 16 al 23 de julio.

El festival ofrecerá funciones de cine, cortometrajes y actividades participativas especialmente diseñadas para niños, niñas y sus familias, con el objetivo de promover espacios de encuentro, aprendizaje y recreación.

Además de la proyección de largometrajes como Lightyear y Elio, la programación incluirá jornadas de cortometrajes acompañadas por el taller interactivo “Del cine a la exploración”, donde los participantes podrán resolver desafíos, crear y experimentar a partir de las historias y personajes vistos en pantalla.

La propuesta busca integrar el entretenimiento con el aprendizaje mediante actividades vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (STEAM), fomentando la creatividad y el trabajo en equipo a través del juego.

El Festival de Cine Infantil forma parte de las iniciativas culturales y educativas que Tecpetrol impulsa junto a Fundación PROA en las comunidades donde desarrolla sus operaciones, acercando propuestas de calidad para compartir en familia.

Todas las actividades serán gratuitas y con cupos limitados. Las entradas podrán retirarse el mismo día de cada función, antes del inicio de la actividad y hasta completar la capacidad de las salas.

Programación

Neuquén – Centro Cultural Oeste

Jueves 16 de julio 15:00: Lightyear 17:00: Elio

Viernes 17 de julio 16:00: BURN·E y Lifted, con propuesta interactiva.

Sábado 18 de julio 16:00: Partly Cloudy y La Luna, con propuesta interactiva.



Añelo – SUM Municipal (Meseta)

Viernes 17 de julio 14:00: Elio 17:00: Lightyear

Sábado 18 de julio 14:00: BURN·E y Bao, con propuesta interactiva.



Rincón de los Sauces – Casa de la Cultura