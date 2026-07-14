Tecpetrol presenta una nueva edición del Festival de Cine Infantil

Durante las vacaciones de invierno, las familias de Neuquén, Añelo y Rincón de los Sauces podrán disfrutar de una nueva edición del Festival de Cine Infantil, una propuesta cultural gratuita organizada por Tecpetrol junto a Fundación PROA que se desarrollará del 16 al 23 de julio.
El festival ofrecerá funciones de cine, cortometrajes y actividades participativas especialmente diseñadas para niños, niñas y sus familias, con el objetivo de promover espacios de encuentro, aprendizaje y recreación.
Además de la proyección de largometrajes como Lightyear y Elio, la programación incluirá jornadas de cortometrajes acompañadas por el taller interactivo “Del cine a la exploración”, donde los participantes podrán resolver desafíos, crear y experimentar a partir de las historias y personajes vistos en pantalla.
La propuesta busca integrar el entretenimiento con el aprendizaje mediante actividades vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas (STEAM), fomentando la creatividad y el trabajo en equipo a través del juego.
El Festival de Cine Infantil forma parte de las iniciativas culturales y educativas que Tecpetrol impulsa junto a Fundación PROA en las comunidades donde desarrolla sus operaciones, acercando propuestas de calidad para compartir en familia.
Todas las actividades serán gratuitas y con cupos limitados. Las entradas podrán retirarse el mismo día de cada función, antes del inicio de la actividad y hasta completar la capacidad de las salas.
Programación
Neuquén – Centro Cultural Oeste
- Jueves 16 de julio
- 15:00: Lightyear
- 17:00: Elio
- Viernes 17 de julio
- 16:00: BURN·E y Lifted, con propuesta interactiva.
- Sábado 18 de julio
- 16:00: Partly Cloudy y La Luna, con propuesta interactiva.
Añelo – SUM Municipal (Meseta)
- Viernes 17 de julio
- 14:00: Elio
- 17:00: Lightyear
- Sábado 18 de julio
- 14:00: BURN·E y Bao, con propuesta interactiva.
Rincón de los Sauces – Casa de la Cultura
- Miércoles 22 de julio
- 16:00: BURN·E y Lifted, con propuesta interactiva.
- Jueves 23 de julio
- 16:00: Bao y La Luna, con propuesta interactiva.