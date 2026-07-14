Choque entre un auto y una moto en Plaza Huincul

En el sector límite entre los barrios Universitario y Altos del Sur.

Un accidente de tránsito se registró este martes por la tarde en la intersección de las calles Benito Pérez y Carlos Mayer, en Plaza Huincul, en el sector límite entre los barrios Universitario y Altos del Sur.

El siniestro ocurrió cerca de las 17:30 horas y tuvo como protagonistas a un automóvil Ford Ka y una motocicleta. De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo circulaba por calle Carlos Mayer en sentido sur-norte, mientras que la moto transitaba por Benito Pérez en dirección este-oeste cuando, por motivos que serán determinados, se produjo la colisión.

Tras el impacto, el conductor de la motocicleta quedó tendido sobre la calzada, mientras vecinos y transeúntes dieron aviso a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía y una dotación de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul, quienes realizaron las primeras tareas de asistencia y prevención, mientras se aguardaba la llegada de la ambulancia para trasladar al motociclista y evaluar su estado de salud.