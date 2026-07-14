Bomberos voluntarios de Plaza Huincul solicitan no realizar quemas de basura

Demanda la movilización de personal, autobombas y otros recursos que podrían ser necesarios para atender emergencias de distinta naturaleza

Los Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul emitieron un nuevo llamado a la comunidad para que evite realizar quemas de basura, pastizales y otros residuos, tanto en el basurero municipal como en cualquier otro espacio abierto, con el objetivo de prevenir incendios y proteger a la población.

Desde la institución recordaron que este tipo de prácticas representa un grave riesgo, ya que el fuego puede propagarse rápidamente y salirse de control, afectando viviendas, vegetación, fauna y poniendo en peligro la integridad de las personas.

Además del riesgo de incendios, señalaron que el humo generado por la quema de residuos provoca contaminación ambiental y puede ocasionar problemas respiratorios, alergias y otras complicaciones de salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Los bomberos también destacaron que cada incendio demanda la movilización de personal, autobombas y otros recursos que podrían ser necesarios para atender emergencias de distinta naturaleza, por lo que insistieron en la importancia de actuar con responsabilidad.