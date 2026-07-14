Abren las inscripciones para la especialización en Liquidador de Impuestos en Plaza Huincul

La capacitación comenzará a fines de agosto y tendrá una carga horaria de 115 horas reloj

La Escuela Primaria para Adultos y Jóvenes (EPA N.º 12) anunció la apertura de inscripciones para la Especialización en Liquidador de Impuestos, una propuesta de formación profesional orientada a quienes deseen capacitarse en gestión tributaria y ampliar sus oportunidades laborales en el ámbito contable y administrativo.

La capacitación comenzará a fines de agosto y tendrá una carga horaria de 115 horas reloj, con clases presenciales en turno vespertino los lunes, miércoles y viernes, combinando contenidos teóricos, actividades prácticas y el uso de herramientas digitales.

El programa de estudios está dividido en dos módulos. El primero, de 65 horas, abordará los impuestos nacionales, incluyendo tributo y jurisdicción, sistema de facturación en Argentina, IVA, Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, Monotributo y el manejo de la plataforma ARCA. El segundo módulo, de 50 horas, estará dedicado a los impuestos provinciales y tributos municipales, con contenidos sobre Ingresos Brutos, Sistema Federal de Recaudación (SIFERE), Impuesto a los Sellos, tasas y contribuciones municipales, y habilitación comercial.

Desde la institución destacaron que la formación está diseñada para brindar una preparación práctica y actualizada, permitiendo a los estudiantes aplicar la normativa vigente y desenvolverse en plataformas oficiales de recaudación. Además, remarcaron que el perfil profesional cuenta con una creciente demanda laboral en estudios contables, empresas y organismos públicos.

Al finalizar el cursado, los participantes recibirán un Certificado de Especialización en Liquidación de Impuestos de Formación Profesional Continua.

Los interesados deberán presentar fotocopias de DNI, partida de nacimiento, CUIL, certificado de estudios y certificado de salud. Para obtener más información o realizar consultas, pueden dirigirse a la EPJA N.º 12, ubicada en Avenida San Martín 593, Plaza Huincul, o comunicarse al 299 402-7277.